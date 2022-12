Ben Affleck arremete contra los paparazzi

Indignado por la presencia constante de los reporteros gráficos en su v ida cotidiana , el actor Ben Affleck ha cargado duramente contra aquellos paparazzi que se centran en retratar a sus hijos Violet (8 años), Seraphina (4) y Samuel (1) en medio de la vía pública, con el objetivo de "ganar dinero" a costa de su derecho a tener una infancia tranquila.



"No me importa lo que digan sobre mí. Me da igual que me graben una cámara o que me saquen fotografías. Entiendo que es el trabajo de muchas personas y que es una de las consecuencias de ser una figura pública. Pero lo que encuentro inaceptable es que haya gente que persiga a mis hijos para hacerles fotos con el fin de venderlas y ganar dinero. Es terrorífico", se quejó el intérprete en conversación con la revista Playboy.



El oscarizado artista se niega a que sus hijos se conviertan en personajes de interés público a una edad tan temprana, por lo que suele poner todo su empeño en la tarea de mantenerlos completamente alejados de la esfera mediática. "Mis hijos no son famosos, no han hecho nada para serlo.



Como padre, tengo que protegerlos de todo lo relacionado con ese mundo y estoy esforzándome al máximo para que tengan intimidad. Lo peor es que cuando se publican fotografías en la que aparecemos juntos, la gente piensa que es algo bonito y dulce. Pero no, es una invasión de nuestra vida privada", aseguró el intérprete al mismo medio.



La preocupación por el bienestar de sus pequeños también se ve reflejada en la determinación de su mujer Jennifer Garner , quien junto a la actriz Halle Berry consiguió que el Comité Judicial de la Asamblea de California aprobara a principios de año la propuesta 606, que considera delictivo el acoso mediático hacia un menor por el mero hecho de que sus padres sean famosos.



CONTENIDO RELACIONADO

Ben Affleck ignora las críticas tras su elección como Batman

Publicidad

Ben Affleck ya entrena su voz para el papel de Batman