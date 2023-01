Bella Thorne y su familia sobrevivieron gracias a cupones de comida en su infancia

La vida de la actriz Bella Thorne dio un vuelco radical cuando apenas tenía 9 años con la muerte de su padre en un accidente de moto, después de la cual su familia atravesó una situación financiera muy delicada durante la que tuvieron que sobrevivir a base de cupones de comida.

"No creo que nadie lo supiera realmente, no era algo demasiado obvio. Nunca hablé realmente del tema. No es que estuviera tratando de esconderlo porque pensara: 'Me siento avergonzada de que no tengamos dinero'. No, era más en plan: 'No tenemos dinero, así que vamos a trabajar mucho más duro'. Aunque pasé mucho miedo porque quieres conseguir un trabajo como sea. Sientes una motivación diferente cuando lo quieres para que tu familia tenga algo que comer", revela la joven intérprete en una entrevista a la revista Seventeen.

Pero esa no es la única experiencia dura a la que ha tenido que enfrentarse Bella. Con apenas 18 años, la actriz -que inició recientemente un noviazgo con Gregg Sulkin (23)- ya sabe lo que es verse envuelta en una relación sentimental posesiva por culpa de un exnovio que no respetaba su intimidad.

"Uno de mis ex se sabía la contraseña de mi móvil, y yo la suya, y él no paraba de revisar mi teléfono. Ahí aprendí a no hacer ese tipo de cosas porque cualquier cosa puede ser malinterpretada. Gregg tiene mi contraseña, sí, pero no cotillea mi teléfono. Ese ex y yo también teníamos una regla de no hablar con personas del sexo opuesto, así que si alguno de mis compañeros del trabajo me mandaba un mensaje teníamos un gran problema".

Por: Bang Showbiz