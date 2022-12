Barack Obama moderniza su vestuario

La primera dama estadounidense, Michelle Obama, no ha dudado en compartir públicamente los secretos de la evolución estética que ha experimentado en los últimos años el presidente Obama, quien ahora opta por prendas más modernas y desenfadadas en el plano doméstico gracias a la renovadora influencia de sus hijas Malia (15) y Sasha (12).

"Está mejorando bastante [su estilo]. Cuando se pone una camisa de cuadros en vez de una más seria en casa nos volvemos locas. El día que viste algo con un poco de color, mis hijas se quedan atónitas y le dicen: '¡Oh, papá lleva ropa de color! ¡Nos encanta, papá!'. Siempre le hemos animado a que se deje de formalidades y juegue un poco con su estilo", señaló Michelle Obama al canal Access Hollywood.

El mandatario estadounidense siempre se ha destacado -más allá de sus responsabilidades en el Despacho Oval- como un hombre de familia que se toma muy en serio los consejos de sus seres más queridos, por lo que no duda en compaginar sus numerosas tareas diarias con una gran dedicación a su esposa y a sus hijas que se materializa a través del contacto personal y también electrónico.

"A mi marido no le envío mensajes a lo largo del día porque jamás me contestaría, ya que trabajamos y vivimos en el mismo sitio [la Casa Blanca]. Si necesito algo de él, solo tengo que bajar las escaleras y decirle: 'Cariño...'. Con las niñas todo es diferente porque no siempre sabes dónde se encuentran en cada momento. En ese caso, siempre echamos mano de nuestros teléfonos, porque es así como ellas se comunican", apuntó.