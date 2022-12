Azealia Banks tiene tres alter egos diferentes

A la rapera Azealia Banks no le resulta suficiente con su propia personalidad para dar rienda suelta a toda su creatividad, por lo que se ha inventado tres alter egos diferentes con distintos caracteres.

"Una personalidad no es suficiente para mí. Necesito expresarme a través de distintas voces ficticias. En ocasiones soy la joven Rapuncel, que es vivaz y despreocupada. Otros días puedo ser la pequeña Bambi, que es muy sexy y disfruta provocando, pero que no quiere que la toquen. Finalmente también está Mariposa. Mi madre solía trabajar hasta tarde cuando era pequeña así que me criaron niñeras dominicanas y fueron ellas las que me pusieron ese apodo [en español] porque era muy delicada y frívola", explicó a la revista GQ.

Publicidad

Además de con sus múltiples personalidades, Azealia comparte su vida con sus dos gatos y con una cobaya bastante agresiva a la que ha llamado Kanye

"Kanye es mi cobaya. Tiene bastante mal carácter y mis gatos siempre intentan liquidarle. Pero él les planta cara a través de los barrotes de la jaula. Un día de estos va a terminar convirtiéndose en su comida a no ser que aprenda que su posición en la cadena alimentaria está muy por debajo de la de los gatos", comentó divertida.