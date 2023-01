Así reacciona Maluma ante las críticas sobre sus temas ‘machistas’

Al igual que ya ha sucedido con varias estrellas del popular género reguetón, el cantante Maluma ha sido objeto de duras críticas en los últimos días debido al contenido interpretado por muchos como machista y misógino de su último sencillo, 'Cuatro Babys', y su consiguiente videoclip.

La indignación que ha generado la letra de la canción -que reza: "Estoy enamorado de cuatro babys. Siempre me dan lo que quiero. Chingan cuando yo les digo. Ninguna me pone pero"- ha impulsado incluso una iniciativa en la plataforma Change.org que ha recogido ya más de 12.000 firmas para retirar el vídeo por "hacer apología de la violencia de género", además de haber sido duramente criticado en un artículo escrito por la bloguera Yolanda Domínguez en El Huffington Post y titulado: "Machista y misógino: así es el artista que lo peta entre los jóvenes".

Aunque el artista colombiano aún no ha emitido ningún comunicado al respecto, bien sea para defender su canción o para aceptar su parte de culpa, sí parece haberse referido a la polémica a través de sus redes sociales con un mensaje en el que daría a entender que no le preocupa demasiado que su música no sea comprendida por todo el mundo.

"Por una cosa o la otra siempre te van a juzgar, solo haz lo que te salga del corazón, lo que te haga feliz. Si hablaron de Jesucristo, ¿por qué te sorprendes cuando hablan de ti?", escribió reflexivo el colombiano en su cuenta de Instagram.

En los últimos tres años la popularidad de Maluma no ha parado de crecer, consiguiendo dos nominaciones a los Grammy y siendo además uno de los tres artistas más escuchados a través de Spotify en México, el país latinoamericano con más peso para la plataforma de música en 'streaming' después de Brasil.

Al mismo tiempo que se convertía en uno de los artistas del momento, Juan Luis Londoño Arias -como se llama realmente Maluma- también se ha visto en aprietos en más de una ocasión por sus comentarios en ocasiones poco afortunados, y en otras directamente denigrantes, acerca del sexo femenino, como por ejemplo cuando se le ocurrió asegurar en una entrevista en el programa de Joel Santiago de la emisora X 96.3 FM que la mayoría de las mujeres que había conocido eran "unas chapiadoras", o lo que es lo mismo, unas interesadas.