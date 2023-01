Así reacciona Khloé Kardashian cuando le preguntan si su trasero está operado

A la guapa Khloé Kardashian le frustra que sugieran que su despampanante figura no es fruto de las largas horas que se pasa en el gimnasio sino de la cirugía estética, pero prefiere pensar en ello como un piropo.

"La gente dice que me he operado el trasero o que me he hecho una liposucción. Cuando escucho que me he operado, me frustro, pero también me lo tomo como un cumplido. Me esfuerzo mucho cada día, por lo que me molesta cuando la gente dice que me he hecho una liposucción, desacreditando mi duro trabajo. Pero por otro lado me lo tomo como un cumplido porque eso significa que se me ve tan bien que mi trasero parece falso", comenta a la revista New Beauty.

Pero aunque Khloé (31) no haya pasado por el bisturí, no descarta hacerlo en unos años.

"No me he inyectado bótox ni nada de eso todavía, pero no me importaría hacerlo. En cuanto necesite relleno, porque algún día lo necesitaré, me inyectaré. Pero hasta entonces haré lo que pueda para prevenir las arrugas y el envejecimiento", confiesa.

De lo que sí se declara ferviente usuaria es del láser, que ha utilizado ya más de una vez.

"Me encanta el láser y me lo aplico en la cara, no creo que haya nada malo en ello. Lo hago más para la decoloración, pero también para estirar. También me he sometido a un tratamiento de reducción de grasas utilizando el frío y otros para eliminar las estrías de mi trasero. Soy gran fan del láser y me encanta", añade.

Por: Bang Showbiz