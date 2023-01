Así fue la lujosa celebración que le hizo Kourtney Kardashian a su novio de cumpleaños

Tras realizar una aparición juntos en la alfombra roja de un evento organizado por la Sociedad Médica Sirio-Americana en Los Ángeles, Kourtney Kardashian sorprendió a Younes Bendjima llevándolo al aeropuerto para subirlo a un jet privado que los transportó a un destino desconocido para él.

Esa escapada era su especial regalo para el modelo, que cumplió 25 años en pleno vuelo. Gracias a la vena previsora y detallista de su novia, la cabina del avión estaba adornada con globos plateados que deletreaban el nombre del atractivo joven y su edad y a medianoche no faltó una cena traída de su restaurante italiano favorito, champán y una tarta decorada con una instantánea del cumpleañero de niño para que soplara las velas como manda la tradición.

"Oh mi**da, me lleva de camino a no sé dónde. 25 a medianoche", aseguraba Younes en la sección Stories de su Instagram.

"Por una vez no tiene ni idea de a dónde vamos", anunciaba la celebridad de 39 años en su cuenta, donde compartió varias fotos de la travesía y otras instantáneas antiguas del poco más de un año que Younes y ella han compartido desde que se conocieran en París en octubre de 2016.

Pese a la fama de la estrella televisiva, la pareja ha intentado mostrarse siempre lo más discreta posible debido en gran parte a la complicada relación que ella mantiene con Scott Disick, el padre de sus tres hijos, tras su ruptura. El reality de la familia de Kourtney ha documentado los enfados de su ex a raíz de lo rápido que, a su parecer, había pasado página la guapa morena sin importar al parecer que él se hubiera dejado ver con un sinfín de jovencitas antes incluso de que pusieran punto final oficialmente a su convivencia.

Por: Bang Showbiz