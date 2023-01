Así fue como Mel B recuperó el contacto con sus seres queridos

A lo largo de la década de turbulento matrimonio que compartió con su ya exmarido Stephen Belafonte en la ciudad de Los Ángeles, la cantante Mel B no pudo evitar que su no menos conflictiva relación con su madre Andrea la llevara a distanciarse notablemente de aquellos seres queridos que se encontraban al otro lado del Atlántico, como ella misma revelaba poco después de poner fin a su unión con el polémico empresario.

Sin embargo, la muerte de su adorado padre Martin el año pasado -uno de los pocos familiares con los que mantenía un contacto relativamente frecuente- y la crisis final que dinamitó su convivencia con el padre de su pequeña Madison (6) ejercieron de detonante a la hora de abrir un capítulo de distensión en su vínculo con su progenitora: uno del que no podría sentirse más satisfecha a día de hoy.

Publicidad

"Lo único bueno que sacamos de la muerte de mi padre -por decirlo de alguna manera- fue que todo ello sirvió para volver a reunir a la familia. Cuando entré en la habitación donde estaba en su lecho de muerte, creo que esa fue la primera vez que veía a mi padre en unos ocho o nueve años", ha explicado la artista a su paso por el programa de televisión 'Loose Women'.

"Aunque fue algo muy doloroso de presenciar, al mismo tiempo me sentía feliz de volver a estar con los míos. Fue un reencuentro muy bonito, la verdad", ha añadido visiblemente emocionada mientras recordaba tan emotiva escena.

Pese a que en esta ocasión no ha hecho mención directa al carácter posesivo y controlador que atribuía a su exmarido durante durante el agrio proceso de divorcio, la ex Spice Girl no ha dudado en calificar de "extraña y angustiante" la década de profundo "aislamiento" en la que casi no tuvo noticias de su familia.

Publicidad

"Me encontraba inmersa en una relación alienante y muy estresante que no me permitía pedir ayuda a los míos cuando más lo necesitaba. Fue una etapa muy extraña y angustiante, fueron 10 años de aislamiento continuo. A veces sí que podía llamar a mi madre a través de FaceTime con la excusa de que tenía que ver a los niños, pero al margen de eso, el contacto fue mínimo", ha aseverado en el mismo espacio de la televisión británica.

Por: Bang Showbiz

Publicidad

Ex Spice Girl fue acosada en plena entrevista y nadie la defendió

"Estuve saliendo con una chica durante cinco años": Mel B sobre su bisexualidad

Publicidad

Mel B acusa a su exesposo de ponerle videos de decapitaciones a sus hijas

Publicidad