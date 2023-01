Así es Romeo, el segundo hijo de los Beckham que acaba de cumplir 16 años

Este fin de semana los Beckham estaban de celebración: Romeo, el segundo de los cuatro retoños del antiguo futbolista y la diseñadora, cumplía 16 años el sábado y la familia al completo se trasladó al sur de Francia para disfrutar de unos días a bordo del yate de los padrinos del joven, Elton John y su marido David Furnish.

En una fecha tan especial, sus padres y sus hermanos no quisieron dejar escapar la oportunidad de felicitarle a través de Instagram, a excepción de Harper, la menor, que aún no se ha unido a la esfera virtual. Brooklyn, el primogénito del famoso matrimonio, echó mano del álbum familiar para compartir una imagen suya sosteniendo en brazo a un pequeñísimo Romeo y Cruz, el menor de los tres varones que tiene la pareja, siguió su ejemplo incluyendo una bonita dedicatoria en la que le aseguraba: "No puedo creer que ya tengas 16".

Tanto Victoria como David comparten esa misma opinión, ya que ninguno de los dos da crédito a lo rápido que ha pasado el tiempo. "¡Feliz cumpleaños, Romeo! No termino de creer que nuestro pequeño cumpla hoy 16. Te queremos todos muchísimo", aseguró emocionada la antigua Spice Girl para acompañar una fotografía suya posando con el protagonista del día.

"No puedo creerme que mi hombrecito tenga ya 16 años... Felicidades, campeón, eres muy especial y te quiero muchísimo", añadió David junto a una tierna instantánea en que aparecía enseñándole a afeitarse.

Debido a su apellido Romeo vive bajo el foco de la atención mediática desde que nació, pero en los últimos tiempos Brooklyn y Cruz han sido quienes han acaparado toda la atención, el primero debido a su trabajo como fotógrafo y sus relaciones sentimentales, y el segundo gracias a ese talento musical del que todos presumen en Instagram.

Romeo también actualiza con frecuencia su cuenta y gracias a ella se sabe, por ejemplo, que aunque abandonó la cantera del Arsenal con 13 años tras perder interés en el fútbol, sí juega con regularidad al tenis e incluso ha tenido la oportunidad de entrenar con algunos de sus ídolos, figuras tan relevantes del actual circuito de la ATP como Andy Murray o Grigor Dimitrov.

Por el momento, el mundo de la moda, que cayó rendido a sus pies cuando en 2014 la firma Burberry le fichó para protagonizar su campaña navideña, parece haber quedado relegado a un segundo plano.

