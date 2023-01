Así es el lujoso nuevo apartamento de John Legend y Chrissy Teigen

Aunque han pasado escasos días desde que Chrissy Teigen y John Legend compartieron con el mundo la feliz noticia de su segunda paternidad -la modelo anunció el nacimiento del pequeño Miles a finales de la semana pasada-, el afamado matrimonio ha dejado patente su capacidad para ocuparse de varias tareas simultáneamente al revelarse ahora que ambos se han comprado un espacioso ático valorado en nueve millones de dólares.

Según el diario The New York Post, los dos enamorados llevaban semanas explorando el mercado inmobiliario de las localidades del área metropolitana de Nueva York y, finalmente, se han decantado por un lujoso inmueble equipado con tres dormitorios y tres cuartos de baño y ubicado en lo más alto del edificio The Brewster Carriage House, en el municipio de Nolita.

Una de las grandes ventajas que se desprenden de la propiedad en la que fijarán su residencia reside fundamentalmente en el hecho de que la conocen a la perfección, ya que la pareja -que contrajo matrimonio en el año 2013- vivió una temporada en un piso situado dentro del mismo complejo pero de dimensiones significativamente inferiores a las de su nueva casa, la cual dispone además de una chimenea en el salón principal, así como de una amplia terraza con cocina incorporada.

Desde luego, la flamante residencia familiar de John Legend y Chrissy Teigen también será el escenario perfecto para que sus dos hijos -la pareja debutó en la paternidad hace dos años con el nacimiento de Luna- puedan crecer en un entorno prácticamente exento de limitaciones, en el que incluso se podrán mantener alejados el uno del otro en el caso de que surja algún que otro brote de rivalidad.

"Luna se está empezando a dar cuenta ya de que el bebé es su gran competidor en lo que a recibir atenciones se refiere. Ya veremos cómo se desarrollan los acontecimientos, pero creo que podría ser incluso positivo que se ponga algo celosa, ya que de esa manera se esforzará más a la hora de congraciarse con nosotros", comentaba el astro de la música esta semana en una entrevista a "Entertainment Tonight".

