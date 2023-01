Aseguran que Kanye West le canta a Pablo Escobar en su nuevo disco

Kanye West anunció el nombre de su nuevo trabajo discográfico y dejó a más de uno con la boca abierta.

El cantante llamó a su proyecto musical The life of Pablo y según publica el sitio E Online, se podría tratar de Pablo Escobar.

El rumor nace porque un rapero de New Jersey llamado Dante Holley usó una estrofa de la canción No More Parties In La para descifrar el acertijo.

Además, porque el esposo de Kim Kardashian se ha declarado seguidor de la serie de Netflix Narcos.

Sin embargo, varios medios aseguran que también podría tratarse de Pablo Picasso, pues West ha manifestado en varias ocasiones su admiración hacia el pintor español.

El cantante no se ha manifestado sobre los hechos y posiblemente lo hará hasta cuando haga el estreno de su disco.

