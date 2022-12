Ariana Grande se rinde ante el descaro de Nicki Minaj

Después de trabajar con Nicki Minaj y Jessie J en el sencillo 'Bang Bang', la joven cantante Ariana Grande no puede evitar deshacerse en halagos hacia las dos artistas, con las que disfrutó muchísimo el tiempo que duró el proyecto.

"[De Nicki Minaj] me encanta su personalidad. También me encanta la personalidad de Jessie. Están llenas de sentimientos. Las quiero mucho. Jessie siempre está cantando, igual que yo porque es lo que más me gusta hacer, y Nicki es divertidísima. Me encanta. Es muy descarada", confesó a Entertainment Tonight.

Y está de suerte, porque la joven artista tendrá la oportunidad de compartir escenario con sus dos compañeras por primera vez en los MTV Video Music Awards este fin de semana.

Pero para quien la actuación supondrá un momento más que especial será para la británica Jessie J, que no podrá evitar rememorar su peculiar aparición en la edición de 2011 de estos mismos premios, cuando interpretó su éxito 'Price Tag' sentada en un trono al tener un pie roto tras haberse caído accidentalmente de un escenario semanas antes.

"Cuando actué como artista de la casa en los VMA de 2011 tenía un pie roto, y me tuve que sentar en el escenario lateral soñando con poder estar en el principal. Así que cuando digo que la actuación de este año es un sueño hecho realidad para mí, es absolutamente verdad. Y poder compartir este momento con superestrellas como Ariana y Nicki ¡va a hacer que sea una noche increíble!", afirmaba la cantante británica a través de un comunicado enviado a los medios.