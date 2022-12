Antonio Banderas no recuerda las películas que ha rodado

Aunque su extensa carrera profesional le ha hecho ganarse a pulso su condición de estrella de Hollywood, Antonio Banderas ha querido seguir demostrando que se encuentra en plena forma a través del sinfín de películas que ha rodado últimamente -'Autómata', 'Los 33' y 'Machete Kills', entre otras- y quizá por ello ha empezado a olvidar por completo algunos de los muchos títulos en los que ha participado recientemente. Así lo asegura el propio actor al hablar de su último proyecto con el cineasta Terrence Malick, 'Knight of Cups', una cinta cuyas escenas filmó hace casi tres años a pesar de que la película todavía no ha visto la luz.

"El otro día [Terrence Malick] me mandó unas fotos promocionales sobre la película para que le diera mi opinión, y lo cierto es que me llevó casi una hora recordar de qué trabajo estábamos hablando. No me acordaba de las horas que pasé a su lado en el set de rodaje, porque fue un proyecto algo surrealista que se basaba en la improvisación y que no contaba con un guion. Fue una experiencia tan intensa, que con el paso del tiempo acabé sacándola de mi cabeza. Cuando vi las imágenes, me resultaban familiares pero no era capaz de contextualizarlas", confesó el intérprete malagueño al portal de noticias Collider.

Acostumbrado en los últimos años a protagonizar sus propias producciones, el carismático Banderas reconoce que le generan cierta inquietud los derroteros que pueda tomar la película de Terrence Malick en las próximas semanas, sobre todo porque el cineasta no ha vuelto a ponerse en contacto con él para explicarle siquiera en qué consistirá la trama. Precisamente por ese motivo, el artista español espera con impaciencia que termine el rodaje y que empiece el proceso de postproducción para desvelar los secretos que guarda un director al que califica de "impredecible".

"No tengo ni idea, no sé qué va a salir de mi participación en la película. De hecho, solo sé que voy a aparecer en la gran pantalla con un sombrero y un bigote porque así me lo pidió él, en una de esas decisiones impredecibles. Cuando me acuerdo de que he rodado a sus órdenes, es porque alguien de su equipo me llama por asuntos relacionados con trámites legales y pide permiso para el uso de mi nombre. Si se ponen en contacto conmigo para eso, es porque saldré en la película", bromeó el intérprete al mismo medio.

Antes de que los seguidores de Antonio Banderas hagan acto de presencia en las salas de cine para ver a su ídolo en un papel que él mismo desconoce, el actor andaluz probablemente estrene la esperada cinta 'Los 33', en la que da vida a uno de los mineros chilenos que quedaron atrapados en una mina en 2010, y se ponga a trabajar estrechamente con Carlos Saura en un proyecto, '33 días', que le llevará a narrar la vida y obra de su paisano Pablo Picasso: un personaje que ha estado preparándose durante varios años.