Angelina Jolie no se ofendió al ser llamada 'niña mimada sin talento'

La antigua copresidenta de Sony Pictures Entertainment, Amy Pascal, quien dimitió tras el escándalo del hackeo masivo de correos electrónicos en la multinacional, está segura de que Angelina Jolie no se ofendió cuando se filtró uno de estos mensajes, en el que definía a la actriz como "una niña mimada con mínimo talento", pues sabe que la mujer de Brad Pitt conoce el funcionamiento de Hollywood.

"A Angie no le importó. Todo el mundo lo entendió porque todos vivimos en esta cosa extraña llamada Hollywood. Si realmente fuéramos todos buenos, no funcionaría", comentó durante la conferencia 'Women in the World' de San Francisco.

En este polémico correo, Amy conversaba con el productor de cine Scott Rudin, al que explicaba que Angelina quería que David Fincher dejara de trabajar en la película de Steve Jobs para que dirigiera su cinta de Cleopatra.

"Está enfadada con nosotros por haber dado la película de Jobs a David. Quiere que hablemos. Sobrevivirá. No quiero perder mi tiempo en esto", escribió la exejecutiva de Sony.

Otra de estas filtraciones dejó al descubierto que la actriz Jennifer Lawrence fue peor pagada que su compañero de 'La Gran Estafa Americana', pero Amy también tiene una respuesta para este asunto.

"La he pagado mucho más desde entonces, te lo prometo. El problema es: yo dirijo un negocio. La gente quiere trabajar por menos dinero, les pago menos dinero... Las mujeres no deberían trabajar por menos dinero, deberían saber lo que valen, las mujeres no deberían aceptar menos. Para, no necesitas ese trabajo tan desesperadamente", añadió.