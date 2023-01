Amy Poehler y Tina Fey son 'como hermanas'

Aunque las humoristas Amy Poehler y Tina Fey -quienes protagonizan la película 'Hermanísimas'- se consideran realmente "como hermanas", Tina cree que si compartieran lazos de sangre no tendrían la buena relación personal y profesional que han desarrollado durante los veinte años que llevan siendo amigas.

"Si hubiéramos crecido como hermanas habría sido como: 'No podemos dedicarnos a esto las dos. No podemos estar las dos en 'Saturday Night Live', sería raro'. Habría sido todo un lío", cuenta Tina a la revista Stylist, al tiempo que Amy aclara: "Nos sentimos como hermanas. Nos conocemos desde hace más de veinte años, y mucho de lo de ser una familia consiste en tener esas experiencias y recordar a alguien de la época en la que estás tratando de averiguar quién eres. Tina y yo nos conocimos en Chicago a mitad de los noventa, cuando no estábamos muy seguras de quiénes íbamos a ser".

Publicidad

Para Amy -quien ha presentado 'Saturday Night Live' y los premios Globos de Oro junto a su inseparable amiga- su amistad es tan fuerte que son el mayor soporte la una para la otra.

"A veces Tina es como si fuera una experta en puenting. Todo lo que necesito es que Tina diga: 'Podemos hacerlo, ¿no?'. Y entonces siento como si pudiera saltar de un puente", escribió Amy en su autobiografía 'Yes Please'.