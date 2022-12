Amparo Grisales se siente literalmente estafada

Este escándalo entre las hermanas Grisales y el empresario Jairo Criado inició hace una semana, cuando La Red buscó a las dos partes comprometidas en este caso para que nos contaran sus versiones. Revivelo aquí .

Amparo asegura que desde que ella llegó a Miami para la gira de su mónologo en EE.UU las cosas arrancaron mal, ya que el apartamento donde se hospedó estaba en obra gris, no tenía tapete y las cortinas estaban pegadas con esparadrapo.

La actriz afirma que se presentó en Miamí y que recibió el pago correpondiente, pero en Atlanta no fue así a pesar de que el teatro estaba lleno, versión que respalda Michael Pinzón, socio de Criado en Atlanta, quien confirmó que efectivamente no hubo pago por esta presentación.

Por otra parte, Carolina Santacruz, Productora de este evento en New York y en New Jersey, le dijo a La Red: "En New York se canceló porque Jairo no tenía dinero".

Sobre la presentación de New Jersey Amparo manifiesta que recibió dos cheques sin fondos.

También habló de sus declaraciones en contra del Ex Presidente Uribe y Sofía Vergara en una entrevista con el reconocido periodista Jaime Bayly, declaraciones según Criado afectaron su imagen y por eso se disminuyó la venta de boletas en los teatros.

El descenlace de esta historia todavia está por verse, pero La Red estará muy pendiente de cada uno de los detalles:

Aquí tenemos algunos de los chismes que ha protagonizado esta polémica actriz:

