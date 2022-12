Amigo de Zayn Malik afirma que el artista está cada vez más autodestructivo

El británico Zayn Malik, que el pasado mes de marzo abandonó el grupo One Direction y recientemente puso punto final a su compromiso con la componente de Little Mix Perrie Edwards, ha iniciado un camino hacia la autodestrucción alienando a sus fans y a personas muy importantes dentro de la industria musical antes del lanzamiento de su primer disco en solitario, según afirma un antiguo amigo del cantante, con quien Zayn rompió todo contacto hace poco.

"Es un muchacho que necesita madurar. Todo esto está siendo muy malo para él. Se está convirtiendo en una especie de Chris Brown, pero sin ninguno de sus éxitos. Ahora mismo está en modo autodestructivo y espero que tenga a alguien a su lado para ayudarle. Pero dudo que lo tenga, por eso me preocupa. Está enfadando a un montón de gente, es difícil imaginar que le vaya a quedar algún tipo de apoyo cuando por fin esté listo para publicar su música", aseguró el mencionado amigo al periódico The Sun.

Publicidad

Aunque los fans más leales de Zayn han intentado defender y justificar su errático comportamiento de las últimas semanas, que incluye haberse enzarzado en una disputa en Twitter con Calvin Harris, el antiguo amigo del intérprete considera que todos sus problemas son fruto de su ego.

"Se ha vuelto loco por culpa del poder. Puedes culpar a otra gente, como a su nuevo equipo de asesoramiento, pero en el fondo es todo cosa suya. No lo comprendo. Todavía no ha logrado triunfar como artista en solitario, así que no debería tener un ego tan grande. Se ha vuelto loco por culpa del poder".

Por: Bang Showbiz