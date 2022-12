Alejandro Fernández disfruta con sus hijos de su gira española

Aunque su apretada agenda de conciertos le está obligando a pasar gran parte del verano lejos de su querido país natal, el cantante mexicano Alejandro Fernández no está dispuesto a que sus compromisos profesionales le impidan disfrutar de las bondades de contar con una extensa prole, lo que explica que haya sido capaz de equilibrar la balanza invitando a sus hijos a acompañarle durante su actual gira por España.

"Mis hijos son mi motor en la vida y sí, claro que me doy tiempo a su lado. De hecho, me los traje de gira conmigo a España y estuve con ellos todo el tiempo que pude", confesó el intérprete al portal Sevilla Magazine.

Pese a que el 'Potrillo' ha preferido no especificar si todos sus retoños han podido desplazarse hasta el otro lado del Atlántico, sin duda la presencia de al menos algunos de ellos contribuirá a endulzar el escaso tiempo libre que le deja su maratón de actuaciones por toda la geografía española, además de permitirle seguir erigiéndose como una figura parental imprescindible para su amplia familia, compuesta por Alejandro Jr., las gemelas América y Camila -fruto de su extinto matrimonio con América Guinart-, y Emiliano y Valentina, los dos hijos que crió junto a su expareja Ximena Díaz durante sus siete años de relación.

"Cuando no estoy sobre los escenarios soy una persona bastante normal. Me gusta estar en casa, disfrutar con mis hijos, mi familia y mis amigos", aseguró Alejandro en la misma conversación, desmontando de paso la imagen de seductor que le precede allá donde va: "[Si soy atractivo o no], dejo que eso lo decidan las mujeres, yo solo me preocupo de estar bien por dentro".

Más allá de las alegrías que le brinda diariamente su ámbito más familiar, lo cierto es que en el terreno profesional el famoso artista también puede presumir de vivir una etapa dorada, ya que no podría haber deseado un mejor recibimiento por parte de sus fans españoles ni unos niveles de asistencia a sus conciertos como los que ha venido experimentando en este tramo de su periplo musical.

"Hoy México y España se unen para siempre. El gran Teatro Real ha sido testigo de mis confidencias más reales y el cariño del público ha sido inolvidable. Muchas gracias a todos por acompañarme en esta aventura y por estar siempre conmigo", escribía en su cuenta de Twitter poco después de que finalizara su concierto en Madrid, una velada marcada por el éxito de crítica y público.