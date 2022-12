Al padre de Kate Mara no le gusta el pelo de su hija

La actriz de 'House of Cards' Kate Mara se cortó recientemente el pelo, pasando de tener una bonita melena a un sexy corte estilo pixie. Y aunque ella está encantada con el poco mantenimiento que requiere su nuevo estilo, su padre -Timothy Christopher Mara, directivo de los New York Giants- está bastante menos impresionado.

"Le mandé el otro día un mensaje a mi padre diciendo: 'Te echo de menos' y su respuesta fue: 'Echo de menos tu pelo'. Así que, ¡gracias papá!", bromeaba en la emisora Rock 100.5 de Atlanta.

Sin embargo, Kate adora su nueva rutina de higiene capilar: "Ahora no tengo que lavarlo. No tengo que peinármelo. Me encanta".

La intérprete de 32 años tiñó su pelo para un papel, y lo que podría ser muy radical para unos, no lo fue para Kate.

"Me lo pidieron. Soy actriz. Tengo que ser camaleónica", contestó.

Nada de eso tiene que ver con que su hermana Rooney, de 30 años, se dedique a lo mismo, ya que Kate no siente ninguna rivalidad con ella pese a que Rooney tenga en su curriculum haber protagonizado películas como 'La chica del dragón tatuado'.

"La gente siempre quiere saber si hay algún tipo de competencia entre mi hermana y yo. Por fortuna no la hay. Pero la rivalidad es una obsesión en la industria. Y es tóxica. Tengo que recordarme a mí misma que solo porque a una persona le den el papel que yo quiera eso no me hace 'menos que'. Cuando estoy fuerte mentalmente, nunca me comparo con otros", explicaba Kate en la revista Glamour.