Al Pacino se 'deja llevar' a la hora de elegir sus proyectos profesionales

Pese a llevar más de 30 años siendo todo un referente en la meca del cine, Al Pacino nunca ha tratado de planificar su carrera interpretativa ya que prefiere "dejarse llevar" a la hora de elegir sus papeles, siempre y cuando cumplan un único requisito: adaptarse a sus circunstancias personales.

"Me dejo llevar. Es lo que hago. Todo depende de cómo sea mi vida en el momento de elegir un proyecto. Tengo hijos mayores y también hijos jóvenes, así que todo depende de lo que mis circunstancias personales me permitan. A veces paso largas temporadas sin trabajar, aunque también he hecho algunas películas para televisión con HBO como 'Spector' y 'Kevorkian'. A veces siento que hago lo que mi vida me va dictando. Eso es justo lo que estoy haciendo, me dejo llevar. Si el proyecto está ahí y sientes que es bueno, ¿por qué no hacerlo? Quiero hacer películas con las que me sienta cómodo", señaló al semanario New York.

Publicidad

El popular actor disfruta compartiendo con sus hijos pequeños, los mellizos Anton y Olivia (13), su pasión por el cine, por eso el pasado mes de agosto los llevó a ver 'Guardianes de la galaxia', una película que le sorprendió muy gratamente.

"'Guardianes de la galaxia' fue una película muy interesante. Dentro de su género, muy bien hecha. La fui a ver con mis hijos pequeños y nos gustó mucho. Es imaginativa, divertida y oscura a veces. Pensé: 'Caramba, esta película es muy buena'. La vi en la gran pantalla y con buen sonido. Se veía que la producción era buena y los actores estaban bien dirigidos. Disfruté mucho".