Adrienne Bailon aviva su conflicto con la familia Kardashian

Después de desatar una tormenta de reproches por parte de Kim y Khloé Kardashian al renegar públicamente de su vinculación con el famoso clan televisivo, la cantante Adrienne Bailon ha utilizado su perfil de Instagram para responder a los duros mensajes que las hermanas de su exnovio, Rob Kardashian, han venido publicando en la misma red social con el objetivo de desacreditarla y hundir su reputación.

"Ser famoso y tener una carrera son cosas distintas. Yo siempre he tenido una carrera. He trabajado muy duro desde que tenía 15 años y el hecho de ser la 'novia' de alguien no era precisamente la manera con la que yo quería darme a conocer. Nunca esperé que ocurriera de esa forma", escribió la artista en su cuenta personal.

El fuego cruzado entre la intérprete y dos de los pesos pesados de la familia Kardashian comenzó a principios de esta semana en el universo digital tras una polémica entrevista en la que Adrienne aseguraba que su extinto romance con Rob -además de sus apariciones constantes en el programa de telerrealidad familiar- había perjudicado notablemente sus posibilidades de que la tomaran en serio a nivel profesional y artístico.

Mientras que Khloé se limitó a dirigirle varios insultos para dejar claro que sus palabras no le habían sentado nada bien, Kim Kardashian fue un poco más allá y criticó con vehemencia que Adrienne hablara en esos términos de sus seres queridos cuando la única razón por la que seguía concediendo entrevistas era precisamente para hablar de su breve coqueteo con el mundo de la televisión y, especialmente de su tormentosa relación con los Kardashian.