Adele atravesó un 'duelo intenso' tras la muerte de Amy Winehouse

De no ser por el tema 'Frank' de la cantante Amy Winehouse, Adele jamás se habría animado a probar suerte en la industria musical, así que cuando Amy falleció en 2011 atravesó un "intenso periodo de duelo" a pesar de que no se conocían realmente.

"Si no hubiera sido por 'Frank' de Amy, estoy 100% segura de que jamás habría cogido una guitarra, y no habría compuesto mis canciones 'Daydreamer' o 'Hometown'. También escribí 'Someone Like You' con aquella guitarra. Al contrario de lo que dicen algunos, Amy y yo no nos conocíamos, no éramos amigas ni nada parecido. Es verdad que yo fui a la Brit School y ella también acudió durante un tiempo. Pero lo que es completamente seguro es que de no ser por 'Frank', nada de esto me habría sucedido. La adoraba", confiesa Adele en la revista i-D.

Publicidad

Como fan de Amy, Adele se sintió "incómoda" viendo el documental sobre la vida de la artista, 'Amy'.

"Sí que lo vi. No iba a hacerlo. La quería mucho y tuve que pasar mi propio periodo de duelo muy intenso como fan suya. Por fin había conseguido aprender a alegrarme por el impacto que había tenido en mi vida, en muchas formas. Pero cuando leí las críticas, tuve que ir a verlo. Me emocioné mucho ante las imágenes de su funeral. Pero no me gustó [que incluyeran] lo de sus mensajes de voz y cosas así. Me pareció que era intrusismo y me hizo sentirme incómoda, y eso lo estropeó para mí. Me encanta ver imágenes de Amy, pero desearía no haber visto el documental. Pero quiero a Amy, siempre lo he hecho y siempre lo haré. ¿Sabes lo que más me entristece? Que nunca más volveré a escuchar su voz de una forma distinta a como la he escuchado ya".

Por: Bang Showbiz