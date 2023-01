Actriz de 'The Big Bang Theory' admite que sus senos y nariz son operados

Vergüenza cero, ese es el lema de la actriz Kaley Cuoco , que no tiene ningún problema en admitir abiertamente que su escote es resultado del buen hacer de un cirujano plástico, además de recordar, por si alguien no se había dado cuenta aún, que también se ha sometido a una rinoplastia, como se puede apreciar comparando la evolución de su rostro desde la primera temporada de la serie "The big Bang Theory" hasta la décima y actual.

"Hace unos años me operé la nariz, y el pecho. Y fue la mejor decisión que he tomado en mi vida", afirma la intérprete en una entrevista a la revista Women"s Health. "Recientemente también recurrí al bótox para borrar una línea que tenía en el cuello desde los doce años".

Aunque muchas de sus compañeras no estén tan dispuestas como ella a reconocer los "retoques" que se han realizado, la guapa rubia no ve qué hay de malo en pasar por quirófano si así consigue sentirse más a gusto consigo misma.

"Por mucho que quieres aceptarte tanto por dentro como por fuera... lo siento, pero todos queremos tener buen aspecto. No creo que debas hacerlo por un hombre o por lo que piensen los demás, pero si te ayuda a estar más segura de ti misma, entonces me parece maravilloso", afirma con vehemencia.

Pese a sus reivindicativas declaraciones, en el momento en que la actriz se operó la nariz en 2014 -si es que esa la intervención a la se refiere en la mencionada entrevista- dejó muy claro que lo había hecho por motivos de salud y no estéticos, enfadándose profundamente cuando algunas personas se atrevieron a insinuar lo contrario.

"Para los "haters" que me van a criticar sin importar lo que haga, dejadme que os diga que hace años que no podía respirar por la nariz, como una persona normal. Esta cirugía me ha cambiado la vida. Una vez dicho esto, si me hubiera sometido a una rinoplastia (que no lo he hecho), yo sería la primera en proclamarlo a los cuatro vientos", aseguraba en una publicación en su Instagram.

Por: Bang Showbiz