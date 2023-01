Actor de la serie ‘Empire’ se retiraría por no ser ‘la estrella’ del programa

No parece que Trai Byers esté muy contento con su papel de Andre Lyon en la serie 'Empire' y por eso estaría pensando en abandonarla.

"Trai quiere irse. Sabe que él estudió en Yale y siente que es un 'verdadero actor'. El personaje no llega a su altura. Él tiene una idea de sí mismo como de un gran actor shakesperiano. En un primer momento estar en 'Empire' era importante para él. Pero siente que su personaje no es tan importante esta temporada, y odia no ser la estrella", cuenta una fuente al New York Post.

Sin embargo, fuentes cercanas a 'Empire' aseguran que Trai (32) ni va a dejar la serie ni va a ser despedido.

"Es la última semana de grabación y no lo deja, ni va a ser despedido, por ahora".

El pasado julio, Trai pidió matrimonio a Grace Gealey (31), quien da vida a Anika Calhoun en la serie de Fox. Y lo hizo el día en que la actriz cumplía años.

"La sorprendió en su cumpleaños. Le pidió matrimonio y ella quedó sorprendida y encantada. ¡No podía dejar de mirar el anillo! Lo celebraron toda la noche", afirmó por ese entonces una fuente a Us Weekly. La pareja celebró el cumpleaños en Chicago junto a varios de sus compañeros de 'Empire', con quienes compartieron una noche "inolvidable".

Por: Bang Showbiz