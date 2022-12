Actor de Harry Potter se compra su primer Ferrari de 300.000 dólares

El actor de 'Harry Potter' ha pagado 310.000 dólares (280.000 euros) por un Ferrari Testarossa, un automóvil que siempre había deseado y con el que quedó aún más contento al enterarse de que 'testarrosa' significaba 'pelirrojo'.

"Es algo que siempre he querido. Es un Testarossa, uno de los 80, que además se traduce como 'pelirrojo'. ¡Es perfecto!", explicó el intérprete a Alan Davies en el programa de la cadena ITV4 'Goodwood: The Moving Motor Show'.

Antes de hacerse con su exclusivo nuevo vehículo, Rupert conducía una furgoneta de helados a la que acabó renunciando porque le hacía sentirse incómodo.

"Siempre pensé que había algo ligeramente siniestro en el hecho de que fuera conduciendo por ahí y dándoles helados a los niños, así que dejé de hacerlo", reveló.

Rupert contaba meses atrás al Mail on Sunday cómo solía mantener su furgoneta bien surtida para no decepcionar a ningún transeúnte cuando se le acercaba para comprar un helado.

"Mi primera intención era convertirme en chico de los helados, que es por lo que compré una furgoneta Bedford. Poco después de comprármela, pasé por un pub para hacer un cambio de sentido y había ocho niños esperando con su dinero en la mano para comprar un polo o lo que fuera. Pero yo no tenía nada que darles. Desde entonces he aprendido la lección. Mantengo mi camioneta bien surtida. Tengo una máquina que dispensa helados Mr Whippy y compro polos al por mayor -50 por diez libras-, así nunca me faltan".

Por: Bang Showbiz