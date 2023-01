Abigail Breslin no quiere que le hagan fotos mientras come

A la actriz de 'Scream Queens' Abigail Breslin (19) no le importa posar para fotografías con fans pero encuentra frustrante ver que algunas personas tratan de robar instantáneas de ella mientras come en restaurantes.

"No me suele importar que la gente quiera tomarse una foto conmigo. Creo que está bien, y es siempre agradable oír cuando alguien te dice que ha visto algo que tú has hecho, pero lo que no me gusta es cuando la gente te hace fotos en secreto. Es como: 'Venga, vamos, al menos di algo o no lo hagas'. El otro día estaba en una pizzería y dos chicas estaban googleándome justo delante de mí, como si yo no pudiera oírlas. Generalmente la gente trata de hacer como que está mirando su teléfono, pero nadie sostiene su teléfono a 10 centímetros de su cara. Me dan ganas de decirles: 'Si quieres una foto, simplemente pregúntame, no la hagas cuando estoy comiendo'", explica en la revista Prestige Hong Kong.

Abigail -quien saltó a la fama de niña en 'Pequeña Miss Sunshine' ('Pequeña Señorita Sunshine' en Latinoamérica)- asegura que no ha dejado que la fama cambie su forma de vida, pero tampoco se lo han permitido sus padres, Kim y Michael, que la recuerdan constantemente que debe mantener "los pies en la tierra".

"Mi familia me mantiene con los pies en la tierra. Y mis amigos... Tengo un montón de amigos que no están en la industria, gente con la que crecí en Nueva York, así como otros a los que sí conocí en las películas en las que he trabajado. Solía ser bastante más cauta con respecto a la nueva gente que conocía, me preguntaba si estaban siendo sinceros o no. Pero si piensas así nunca tendrás muchos amigos. Tengo que dar a la gente el beneficio de la duda. Si además miro a la gente que quiere ser mi amiga... ¿qué se van a llevar? No soy multimillonaria, no les voy a comprar un coche. Pero seguro que hay gente -y te das cuenta de inmediato- que simplemente están tratando de salir en medios. Generalmente te das cuenta muy rápido y te los quitas de encima pronto", asegura la actriz.