"A Noel Gallagher le gusta mi música, pero no lo admite" Ellie Goulding enciende la polémica

Aunque Noel Gallagher ha calificado públicamente las canciones de Ellie Goulding y de otras estrellas del pop como Adele y One Direction de "pura m/**da", Ellie afirma que el polémico roquero le confesó hace tiempo que era un gran fan de su música, aunque le hizo prometer que mantendría esa información en secreto.

"Noel Gallagher me dijo en la gala de los Brits hace unos años: 'En realidad me gusta tu música, pero no se lo digas a ninguna persona'. Así que está mintiendo. Sí que le gusta mi música, me lo dijo él mismo", aseguró Ellie al periódico The Guardian.

Sobre su fama de aburrida, Ellie se niega a admitirla, y aunque sí reconoce dedicar su tiempo a causas medioambientales y humanitarias, cree que saber pelear y tocar la guitarra la hacen más que interesante.

"Por favor, ¿podría dejar de decir todo el mundo que soy aburrida? No lo soy. Es cierto que me preocupo por cosas como el medioambiente o las personas sin hogar, pero no puedo pretender ser alguien que no soy solo para hacer creer a algunas personas que soy interesante. Puede que a alguna gente le parezca que soy aburrida pero, en primer lugar, puedo pelear muy bien. Lo digo en serio, probablemente podría contigo. Y se supone que lo más rock 'n' roll que hay es tocar la guitarra, y yo la toco. La toco muy bien".