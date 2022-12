A Lisa Kudrow le falta lo que tenía su personaje en 'Friends'

La actriz de 'Friends' Lisa Kudrow reconoce que no tiene nada en común con Phoebe Buffay -el personaje que interpretó durante 10 años y por el que saltó a la fama-, de hecho no se considera en absoluto "aventurera". Prueba de ello es que fueron su marido Michael Stern y su hijo de 17 años Julian los que, sin ella, se adentraron en una apasionante ruta turística por Sudamérica.

"Visitaron Perú, la Amazonía, las Islas Galápagos y el Machu Picchu", contó la actriz en el programa de Conan O'Brien.

Pero al explicar las razones por las que ella no asistió al viaje, Lisa alegó que "no hubiera sido divertido" con su presencia.

"No puedo... No habría sido divertido. Mi marido me enviaba vídeos y fotos en los que se les veía en un autobús, en una carretera estrecha con acantilados a ambos lados, adelantando a otro autobús. Yo no puedo hacer eso. Es un ser humano el que está conduciendo y podría cometer un error", explicó Lisa, de 52 años.

Tras lo cual el presentador replicó a la actriz: "No eres del tipo aventurero. No te subirías a un autobús porque un humano puede estar conduciéndolo".

A lo que Lisa contestó: "No es solo eso... Tampoco confío en los robots ni en los ordenadores".