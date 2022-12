A la madre de a no le impresiona el éxito de su hija

No hay nada capaz de bajarle los humos más rápido a una estrella que una madre incapaz de valorar su éxito, y si no que se lo pregunten a Eva Longoria, que no fue capaz de impresionar a la suya ni convirtiéndose en una de las actrices más famosas de la pequeña pantalla gracias a su papel de Gabrielle Solís en la serie 'Mujeres desesperadas'.

Publicidad

"Cuando salía en 'Mujeres desesperadas' era la serie número uno en todo el mundo, y yo aparecía en un puesto muy alto de la lista Forbes [entre las actrices televisivas mejor pagadas]. Le dije a mi madre: '¡Mira esto!'. Y su respuesta fue: 'Vale, ¿y cuándo planeas sacarte un máster?'", explicó la intérprete al recoger el galardón de Artista del Año entregado por la Universidad de Harvard en reconocimiento a su carrera interpretativa y su labor social, tal y como informa la revista PEOPLE.

Finalmente los comentarios de la madre de Eva terminaron dando sus frutos cuando su famosa hija decidió volver a la universidad para obtener un título superior con el que dejar de sentirse la "fracasada de la familia".

"Crecí rodeada de unas mujeres increíbles. Mi madre es probablemente mi mayor ejemplo a seguir. Fue capaz de criar a cuatro hijos, uno de ellos con necesidades especiales, mientras tenía un trabajo a jornada completa. Y siempre tenía la cena puesta en la mesa a las seis en punto de la tarde para mi padre. Y eso sin contar a mis tres increíbles hermanas... He sido la última de todas en sacarme un máster, así que ahí lo tienes: soy la fracasada de mi familia", aseguraba la actriz en el número de octubre de la revista Latina.

Por: Bang Showbiz