A Jencarlos Canela le gustan las mujeres 'honestas'

El requisito imprescindible que debe cumplir cualquier mujer interesada en conquistar el corazón del actor Jencarlos Canela es ser honesta, porque esa es la cualidad que él valora por encima de cualquier otra, incluyendo el aspecto físico.

"No tengo un tipo de mujer. Obviamente tiene que existir una atracción física, pero si uno puede conversar, reírse, pasarlo bien y confiar en alguien... sobre todo porque para mí la honestidad es muy importante. Que [una mujer] sea sincera, que sea honesta, eso para mí vale oro", confesó el intérprete en una entrevista al periódico hondureño La Prensa.

Mientras intenta encontrar a la mujer que reúna ese requisito indispensable, Jencarlos opta por concentrarse en todo el amor que recibe de sus fans, que siempre consiguen conmoverle con sus muestras de cariño.

"Cuando me dicen que me aman de una forma tan sincera es algo que me derrite. No tengo palabras para agradecer todo el cariño y el apoyo que me dan. Lo valoro porque te dicen un 'te amo' a veces incluso más fuerte de lo que te lo puede decir un familiar", explicó.