A Jamie Dornan no le gusta su cuerpo

Pese a ser uno de los actores más deseados del momento, el sexy protagonista de 'Cincuenta Sombras de Grey', Jamie Dornan, no se siente a gusto con su cuerpo. De niño era "muy flaco" y su aspecto físico se convirtió en una de sus mayores inseguridades, creándole complejos que arrastra a día de hoy.

"Creo que soy como cualquiera, tengo muchos complejos sobre mi apariencia física. De niño era muy flaco, pero hacía mucho deporte. Jugaba al rugby y me lo tomaba muy en serio. Es un deporte muy físico, e incluso más ahora de lo que solía ser. Siempre estaba luchando contra muchas cosas cuando era niño. Siempre me sentía pequeño y esmirriado. Ahora que tengo 32 años ya estoy mayor como para jugar al rugby, aunque quisiera. Tengo las mismas inseguridades que tenía cuando era niño y cuando me veo en alguna foto, todo lo que veo es ese niño flacucho, y no me gusta", explicó el actor al periódico Irish Independent.

Publicidad

Estos complejos también los ha llevado a su vida profesional, donde tanto en su pasado como modelo como en su papel de Christian Grey en la cinta erótica ha tenido que mostrar sus encantos, luchando así contra sus inseguridades.

"No importa cuántas veces grabes sin camiseta y el fotógrafo te diga 'Oh, estás genial, ponte más aceite', y todas esas cosas, tú tienes todas esas cosas metidas en la cabeza, inseguridades sobre ti mismo. Aunque todo el mundo te diga cosas buenas no va a cambiar nada. Solo tuve cuatro semanas para ejercitarme antes de abordar este personaje. Me hubiera gustado tener más tiempo. Aunque no creo que nunca vaya a estar feliz con mi aspecto", añadió.