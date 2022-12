A Jack Nicholson le gustaría descubrir el amor de nuevo

A pesar de que Jack Nicholson ha conocido el amor en varias ocasiones -la primera con su exmujer Sandra Knight, con la que estuvo casado entre 1962 y 1968, y después con la actriz Anjelica Huston en un noviazgo que duró 17 años-, el actor sueña a sus 77 años con volver a conocer el amor, aunque encontrar a la mujer ideal "no es algo muy realista".

"Me gustaría tener un último amor, pero no estoy siendo muy realista. Lo que no puedo negar es que es mi deseo", señaló Nicholson a la revista Closer Weekly.

El actor -padre de Jennifer Nicholson (51), Honey Hollman (33), Lorraine Nicholson (24) y Ray Nicholson (22)- vive en una enorme casa de Mulholland Drive, al sur de California, pero sus hijos están tratando de que se mude a un lugar de menor tamaño.

"Tiene miedo de morirse solo en esa casa. Le han estado animando a mudarse a un sitio más pequeño en Beverly Hills", contó a la publicación una persona cercana al actor.

Hace ya cuatro años, Jack declaró que se solía sentir "extrañamente irresistible para las mujeres", pero que no había vuelto a verse a sí mismo de esa manera, ni se sentía ya cómodo tratando de ligar con una mujer en público a su edad.

"Todavía sigo siendo un salvaje de corazón. Pero estoy retando a la biogravedad. Ya no puedo ligar con mujeres en público. Yo no decidí esto, es solo que no es lo adecuado a mi edad. Si los hombres son honestos, todo lo que hacen o a cualquier lugar al que van es para tener la oportunidad de ver mujeres. Hubo momentos de mi vida en los que me sentí extrañamente irresistible para las mujeres. No estoy en esa situación ahora, y eso me pone triste. Pero también creo que con la edad y con el hecho de ser menos poderoso han mejorado muchas cosas de mi carácter. Todo es un acto de equilibrio y solo tienes que acostumbrarte a ello", contaba el actor al Daily Mail.