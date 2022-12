A Idris Elba la fama le ha vuelto un desconfiado

El actor Idris Elba es uno de los rostros más conocidos del panorama cinematográfico internacional gracias a sus participaciones en 'Thor' o 'Pacific Rim' y es precisamente esa condición de personaje famoso lo que le ha llevado al borde de la 'paranoia', a dudar de las intenciones de todas aquellas personas que tienen trato con él.

"¿Te acuerdas del show de Truman? A veces no estás seguro de qué es real y qué no, sobre todo en las relaciones. Si millones de personas te adoran, puedes incluso dudar de los que tienes más cerca. Volverte paranoico y constantemente preguntarte: '¿Quién es él? ¿Quién es ella?'. Sé que en el pasado he hecho eso", contó al nuevo número de la revista Loaded.

A pesar de que Idris cuenta con una fama de persona amable y "estupenda", el actor no cree que esto sea así sino que prefiere pensar que la gente que le rodea lo hace porque es un hombre humilde y con los pies en el suelo.

"¿Soy alguien estupendo? ¿Yo? Bueno, yo no iría tan lejos. ¿Sabes qué es lo que creo que es? Creo que es que a la gente le gusta ver que la gente a la que admira es genuina. Y yo creo que lo soy. Y creo que siempre he conseguido permanecer como Idris. En este negocio te irá bien si la gente se puede identificar contigo. Creen en ti más, quieren verte ganar más premios y te apoyan más. He estado en los dos sitios. He ido a Estados Unidos como el chico nuevo y he vuelto a Inglaterra como el antiguo chico. He visto cómo actores estadounidenses han venido a Inglaterra y se han dado cuenta de inmediato de por qué la gente no se identifica con ellos. Simplemente no quieres ir al pub con él", explicaba el actor.