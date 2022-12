A Eva Longoria solo le interesan los personajes con 'color y cultura'

De ser un sex symbol de Hollywood, la actriz Eva Longoria ha pasado a ser considera una de las latinas más influyentes de la industria del entretenimiento al mismo tiempo que una de las estrellas más comprometidas socialmente, y todo gracias al giro que ha dado a su carrera cinematográfica, centrándose en interpretar personajes más profundos, con "color y cultura", los únicos que consiguen llamar su atención últimamente.

"La gente siempre se está quejando de que no hay suficientes latinos en la televisión o en el cine. Y siempre les digo lo mismo, que tienen que moverse y ponerse detrás de las cámaras para producir, escribir y dirigir sus propias historias. Si de verdad quieren ver más de nuestra comunidad en la pantalla grande tendrán que crear esos papeles y esas historias para ellos mismos. En parte es lo que hemos estado haciendo nosotros, ha sido casi un producto secundario de mi productora. No es que personalmente quisiera producir solo proyectos latinos. Simplemente, todas las historias y los personajes que me atraen tienen color y cultura porque de ahí hay mucho que sacar", confesó la actriz a la revista Latina.

Pero pese a todos sus logros profesionales, curiosamente Eva sigue considerándose la "fracasada" de su entorno al compararse con las "increíbles mujeres" de su familia, y más en concreto con su madre, a quien admira profundamente y cuyo ejemplo ha tratado de seguir durante toda su vida.

"Crecí rodeada de unas mujeres increíbles. Mi madre es probablemente mi mayor ejemplo a seguir. Fue capaz de criar a cuatro hijos, uno de ellos con necesidades especiales, mientras tenía un trabajo a jornada completa. Y siempre tenía la cena puesta sobre la mesa a las 6 de la tarde para mi padre. Y eso sin contar a mis tres increíbles hermanas... He sido la última de todas en sacarme un máster, así que ahí lo tienes: soy la fracasada de mi familia", declaraba recientemente la intérprete al mismo medio.