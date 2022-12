A Emilia Clarke le afectan los comentarios sobre su 'trasero' en internet

La actriz Emilia Clarke ha renunciado a buscar su nombre en Google después de leer una serie de artículos sobre sus desnudos en la serie 'Juego de tronos' y, más en concreto, sobre el tamaño de su trasero.

"Hubo unas cuantas discusiones muy públicas sobre el tamaño de mi trasero. Uno en concreto decía que era muy 'refrescante' ver un trasero de un tamaño realista en televisión. En cuanto oyes eso, lo primero que piensas es: 'Estoy gorda'. Así que sencillamente estoy intentando protegerme de cara a cualquier futuro desorden alimenticio. Y los comentarios eran lo peor. En plan: 'Voy a azotar ese trasero gordo'", revela la intérprete en una entrevista a la revista GQ.

Emilia también se ha quedado horrorizada por los mensajes que algunos usuarios le dejan en su cuenta de Instagram.

"No puedes evitar ver los comentarios. Uno en concreto era una lista de todos los actos sexuales que le gustaría realizar conmigo. Por escrito", añade.

Actualmente la intérprete se ve obligada a utilizar muletas por culpa de una fractura y, aunque le encantaría poder decir que se la hizo en una "orgía salvaje", en realidad es debido a su afición a correr.

"Corro y es una fractura derivada de ello. No me estaba cuidando lo suficiente. En mi familia tenemos una mi*rda de huesos frágiles y no tomo los suficientes lácteos, así que no tengo todo el calcio necesario".