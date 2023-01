A Carmen Electra le gustan los hombres 'muy inteligentes'

A la actriz estadounidense Carmen Electra no le importa que su pareja sea popular o adinerada, ella lo único que pide es que tenga una buena cabeza.

"Si no se fían de mí, es duro. Hace el trabajo más difícil. Tienen que ser muy inteligentes, el cerebro lo es todo. La belleza no es una prioridad para mí. Me gustan los artistas, el sentido del humor, pero tengo tendencia a aburrirme. Me gustan los hombres muy inteligentes porque son interesantes, me resulta sexy. Me gustan las personas abiertas a jugar y divertirse, y no aquellas que son muy serias", asegura en The Lowdown with Diana Madison.

Publicidad

Y mientras espera la llegada de su príncipe azul, trata de que su vida profesional y privada estén equilibradas.

"Me mantengo muy ocupada, estoy siempre trabajando. Estoy tratando de tener más equilibrio en mi vida porque dedico el 100% de mi tiempo a trabajar o a mi relación. Me encanta hacer lo que hago. Soy adicta al trabajo unas veces, y otras me gusta estar tranquila y relajarme. Se trata de encontrar el equilibrio. Lo estoy consiguiendo", añade.