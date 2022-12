A Calvin Harris no le gustan las mujeres famosas

Tras finalizar su noviazgo con la conocida cantante Rita Ora en junio de este año, parece que Calvin Harris no quiere saber nada de mujeres famosas y prefiere que sus nuevas conquistas desempeñen su profesión lejos del mundo del espectáculo.

"No me gustan las mujeres famosas, nah", declaró a la emisora británica Capital FM.

El DJ de 30 años -quien no pudo acudir a la gala de los MTV European Music Awards celebrada en Glasgow (Escocia) el pasado fin de semana por un problema cardiaco- también aprovechó para explicar por qué había contestado los comentarios de Rita sobre su relación. El DJ contó que Rita estaba "enfadada" porque él le prohibió interpretar su canción 'I Will Never Let You Down' en la gala de los Teen Choice Awards a principios de año.

"Hay tantas mentiras que se dicen de mí que llega un punto en el que piensas: 'Ya me toca decir algo'. Es como: 'Por favor, parad ya'. Así que eso hice, aunque no me haga ningún bien. Y no debería haberlo hecho", señaló Calvin.

El pasado mes de agosto durante una entrevista de radio, Rita reveló que su exnovio le había impedido cantar su canción, y a pesar de que aseguró que no estaba sorprendida por su decisión, hubiera agradecido que se lo hubieran comunicado antes y no en el "último minuto".

Calvin escribió entonces en Twitter: "Solo conocéis una versión de la historia de los Teen Choice Awards porque decidí no hablar a los medios de cada aspecto de mi vida privada. Pero sabed que tuve una buena razón para hacerlo".