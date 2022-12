A$AP Rocky se venga de Rita Ora con una canción sexualmente explícita sobre su relación

El rapero A$AP Rocky -cuyo nombre real es Rakim Mayers- ha desatado la polémica después de sacar un sencillo cuya letra, sexualmente explícita, trata sobre Rita Ora, titulado 'Better Things'.

Ahora que ha dado nuevos detalles sobre su affaire con Rita, Rocky ha admitido que estaba en una relación con otra mujer mientras se veía con Rita.

"Rita me metió en un buen lío. No digo que sea mala persona, pero se fue mucho de la lengua cuando yo estaba en una relación e hice cosas con ella que no tendría que haber hecho", confesó Rocky en BBC Radio 1.

A$AP Rocky no ha mostrado ningún reparo -ni arrepentimiento- al sacar el tema musical porque cree que era demasiado buena canción como para guardarla en un cajón.

"Sinceramente, la canción es muy antigua, y me pareció que era demasiado buena para no sacarla. Habría sido de buen gusto por mi parte omitir esa parte, pero así es como es y ya la he sacado. A todos los fans de Rita Ora y a Rita Ora les quiero decir que sigan adelante, todavía eres una chica guapa, pero la próxima vez cállate y yo haré lo mismo", explicó el exmiembro del grupo A$AP Mob.

Lo que se desconoce es si Rita era consciente de que Rocky estaba en una relación en el momento de su aventura.