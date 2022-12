A 20 años de su muerte, Jennifer López rinde homenaje a Selena Quintanilla

La cantante Jennifer López quiso dedicar un emotivo homenaje a la fallecida cantante Selena Quintanilla, quien fue asesinada en 1995 por la presidenta de su club de fans, durante la gala de los premios Billboard Latino, celebrada este jueves en Miami, interpretando algunos de sus temas más famosos, para lo que contó con la colaboración de las hermanas de la artista, las gemelas Suzette y A.B.,y la de su viudo, Chris Pérez.

El popurrí de canciones, en el que se incluyeron los sencillos 'Como La Flor', 'Bidi Bidi Bom Bom', 'Amor Prohibido', 'I Could Fall In Love' y 'No Me Queda Más', fue la forma en la que Jennifer quiso conmemorar el 20 aniversario de su muerte.

En la gala Jennifer coincidió con su exmarido Marc Anthony -padre de sus gemelos Max y Emme (7)- y su actual mujer, la modelo Shannon de Lima, con quien trata de mantener una buena relación por el bien de sus pequeños.

"Esta ha sido la realidad de mis hijos, es muy normal o natural que Jennifer venga a casa con su pareja y que les vean juntos. O que Shannon y yo vayamos a su casa", revelaba el propio Marc en el programa 'Meredith Vieira Show'.

Lo cierto es que Jennifer tiene preocupaciones mayores que la vida sentimental de su ya exmarido, ya que ahora mismo estaría organizando su boda con el coreógrafo Casper Smart, con quien se cree que se ha reconciliado tras poner punto final a su relación el pasado verano, para el próximo mes diciembre.

"Está convencida de que Casper es el definitivo. Y está dispuesta a pagar una fortuna para hacer que el día de su boda sea perfecto. La boda será muy familiar, con Emme participando como la niña de las flores y Max como portador de los anillos. Jen es una romántica y cree que toda su vida la ha estado conduciendo hasta este momento ", aseguraba una fuente a la revista Life & Style.