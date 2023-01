¡Tremenda pelea! Alzate y Boris se enfrentan por el amor de Tatiana

El coronel Alzate no se aguanta más y llega a donde Tatiana, pero Boris lo recibe con un golpe de bienvenida. Ella no quiere tener más problemas, así que le pide a Alzate que no se preocupe por ella, pero esto hace que él decida dejarle el camino libre con Boris.

Sin embargo, la abogada de Tatiana le aconseja que pida un préstamo para que Boris no le quite el apartamento en el divorcio, por lo que necesitaría un fiador y esa persona podría ser Alzate.