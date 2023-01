Santiago regresa de su viaje muy emocionado por ver a Belky, sin esperarse el desplante que le espera de parte de ella. Luego de darse cuenta del rechazo, decide enfrentarla y preguntarle qué la ha hecho cambiar tanto.

Belky no puede ocultarlo y prefiere ser sincera, así que le dice que no se haga ilusiones porque no tendrán nada más que una amistad. Mira la reacción de Santiago.