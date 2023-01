¿Amarga noticia? Felipe no recibe con agrado el embarazo de Silvia

Luego de pasar la noche con Ángela, Felipe llega a su casa e ignora la sorpresa que Silvia le había dejado sobre la cama: un par de medias y un gorro de bebé. Al día siguiente Felipe se despierta y no toca el tema del embarazo de su esposa.

Sin embargo, Silvia no piensa dejar pasar semejante noticia y le reclama por no decirle nada, pero su reacción es de pelea y se enfurece por no haberle contado su deseo de quedar embarazada antes de que sucediera.