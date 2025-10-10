En vivo
Capítulo 82 La luz de mi vida: Firat se entera de una dolorosa verdad y saca a su mamá de la casa

Cuando Günes le muestra a Elif y a Firat que está rociando agua a una planta, la mujer queda en shock, pero recuerda que con esa Ümran atentó contra la vida de Cemile.

