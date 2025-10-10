Actualizado: 10 de oct, 2025
Caracol TV La luz de mi vida Capítulos Capítulo 82 La luz de mi vida: Firat se entera de una dolorosa verdad y saca a su mamá de la casa
Firat no se quedó quieto y enfrentó a su mamá; posteriormente, la llevó a un hotel para que se quedara ahí, lejos de toda la familia. Después, Ümran llama a Elif para pedir que convenza al hombre de volver a la casa, pero ella no acepta.
