Actualizado: 24 de sept, 2025
Caracol TV La luz de mi vida Capítulos Capítulo 70 La luz de mi vida: Ümran se defiende las acusaciones de haber envenenado a Cemile
Esta noticia impacta a la familia y deja, en especial, a Elif y a Firat desconcertados. Por otra parte, Günes asusta a la familia al escapar sola de la mansión, pues quería ver al señor Cemile en su tumba.
No te pierdas los capítulos de La luz de mi vida en Caracol Televisión o en la Señal En Vivo.