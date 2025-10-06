En vivo
La Reina del Flow
La Influencer

Salvador le pide a Maritza que siga siendo la imagen de la pizzería, pero esto le trae problemas

Al recibir propuestas para la nueva imagen de la pizzería, Salvador se siente confundido y decide pedirle a Maritza que vuelva a trabajar a su lado. ¿Acepta?

