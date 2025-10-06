Salvador le pide a Maritza que siga siendo la imagen de la pizzería, pero esto le trae problemas

Laura, por su parte, no puede ocultar su incomodidad al respecto, porque por mucho que admire a Maritza, cree que tenerla como imagen del negocio es perjudicial. Al final, renuncia.

No te pierdas La Influencer en las noches de Caracol Televisión o en la señal en vivo. Recuerda que puedes ver los capítulos aquí.

