Actualizado: 6 de oct, 2025
Caracol TV La Influencer Salvador le pide a Maritza que siga siendo la imagen de la pizzería, pero esto le trae problemas
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Laura, por su parte, no puede ocultar su incomodidad al respecto, porque por mucho que admire a Maritza, cree que tenerla como imagen del negocio es perjudicial. Al final, renuncia.
No te pierdas La Influencer en las noches de Caracol Televisión o en la señal en vivo. Recuerda que puedes ver los capítulos aquí.