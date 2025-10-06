En vivo
Capítulo 15 La Influencer
La Influencer - Capítulo 15: Salvador decide que Maritza vuelva a ser parte de la pizzería
Capítulo 14 La Influencer
44:47
Capítulo 14
Maritza queda en libertad, pero deja de ser la imagen de la pizzería
Capítulo 13 La Influencer
Capítulo 13
Maritza debe cancelar su viaje por otro escándalo por culpa de sus hermanos
Capítulo 12 La Influencer
45:07
Capítulo 12
Maritza decide irse de la pizzería por una gran oportunidad  
Capítulo 15 La Influencer
45:22
Capítulo 15
Salvador decide que Maritza vuelva a ser parte de la pizzería

Capítulo 15 La Influencer: Salvador decide que Maritza vuelva a ser parte de la pizzería

45:22 min
Por: Daniela Correa Grisales
|
octubre 06, 2025 10:52 p. m.
Capítulo 14 La Influencer
44:47
Capítulo 14
Maritza queda en libertad, pero deja de ser la imagen de la pizzería
Capítulo 13 La Influencer
Capítulo 13
Maritza debe cancelar su viaje por otro escándalo por culpa de sus hermanos
Capítulo 12 La Influencer
45:07
Capítulo 12
Maritza decide irse de la pizzería por una gran oportunidad  
Capítulo 11 La Influencer
44:42
Capítulo 11
Avril avanza en su plan de atacar a Salvador
Capítulo 10 La Influencer
45:32
Capítulo 10
Salvador descubre que Avril lo traicionó y estalla  
Capítulo 9 La Influencer
45:02
Capítulo 9
el video de los hermanos de Maritza termina de hundirla
Capítulo 15 La Influencer
45:22
Capítulo 15
Salvador decide que Maritza vuelva a ser parte de la pizzería
