Actualidad
Desafío Siglo XXI
La Influencer
La Reina del Flow
La Red
Día a día
Noticias Caracol
Producciones
Yo Me Llamo
Nuevo rico, nuevo pobre
Escupiré sobre sus tumbas
Loquito Por Ti
Desafío Siglo XXI
El cuerpo del deseo
El destino de Melek
Karsu
Publicidad
Capítulo 15 La Influencer: Salvador decide que Maritza vuelva a ser parte de la pizzería
La Influencer - Capítulo 15:
Salvador decide que Maritza vuelva a ser parte de la pizzería
44:47
Capítulo 14
Maritza queda en libertad, pero deja de ser la imagen de la pizzería
Capítulo 13
Maritza debe cancelar su viaje por otro escándalo por culpa de sus hermanos
45:07
Capítulo 12
Maritza decide irse de la pizzería por una gran oportunidad
45:22
Capítulo 15
Salvador decide que Maritza vuelva a ser parte de la pizzería
Capítulo 15 La Influencer: Salvador decide que Maritza vuelva a ser parte de la pizzería
45:22 min
|
Recomendar
Facebook
X
Whatsapp
Por:
Daniela Correa Grisales
|
6 de Octubre, 2025
Actualizado: octubre 06, 2025 10:52 p. m.
44:47
Capítulo 14
Maritza queda en libertad, pero deja de ser la imagen de la pizzería
Capítulo 13
Maritza debe cancelar su viaje por otro escándalo por culpa de sus hermanos
45:07
Capítulo 12
Maritza decide irse de la pizzería por una gran oportunidad
44:42
Capítulo 11
Avril avanza en su plan de atacar a Salvador
45:32
Capítulo 10
Salvador descubre que Avril lo traicionó y estalla
45:02
Capítulo 9
el video de los hermanos de Maritza termina de hundirla
45:22
Capítulo 15
Salvador decide que Maritza vuelva a ser parte de la pizzería
