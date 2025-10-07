En vivo
La Reina del Flow
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote la influencer DK
Caracol TV  / La Influencer  / Avril encuentra a Maritza besándose con Salvador y los felicita por ser pareja

Avril encuentra a Maritza besándose con Salvador y los felicita por ser pareja

Maritza y Salvador ya no pueden ocultar lo mucho que se quieren, por lo cual, caminan agarrados de la mano. Es ahí cuando Avril se los encuentra y les da unas palabras.

Publicidad

Publicidad

Publicidad