Actualizado: 7 de oct, 2025
Caracol TV La Influencer Avril encuentra a Maritza besándose con Salvador y los felicita por ser pareja
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Posteriormente, Avril le pide a Salvador que la acompañe para que le muestre esa parte de la ciudad, porque no la conoce. Le dice a Maritza si eso le incomoda, pero la influencer responde que no tiene ningún inconveniente.
No te pierdas La Influencer en las noches de Caracol Televisión o en la señal en vivo. Recuerda que puedes ver los capítulos aquí.