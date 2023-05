Andrés Castañeda interpreta a Lucho joven y nos cuenta sus talentos más extraños

La Gloria de Lucho es una de las producciones colombianas que más han querido los televidentes, así como también se ha convertido en una de las más recordadas, en especial, debido a las personalidades de los personajes.

Y es que para nadie es un secreto que los comentarios, los términos característicos y las personalidades de cada uno aportaron poco a poco para que la construcción de los personajes cautivara a los colombianos desde la primera vez que los vieron.

Te puede interesar: Mireya busca a Lucho en la ciudad, pero él se niega a volver a casa junto a su padre

La producción cuenta la historia de Luis Eduardo Díaz, más conocido como ‘Lucho’ un hombre humilde que tuvo que abandonar su casa desde los 10 años debido a los maltratos de su padre y que, sorpresivamente fue elegido como concejal de Bogotá.

Lucho, que antes trabajaba como lustrabotas, sorprendió a muchos con su participación en la política y aún hoy en día sigue dando de qué hablar, aunque ya no esté involucrado con nada relacionado con el tema.

Publicidad

Los protagonistas del elenco fueron Enrique Carriazo y Verónica Orozco, sin embargo, para interpretar a Gloria y a Lucho en su versión más joven, fueron Andrés Castañeda y Katherine Escobar Farfán quienes se pusieron en la piel de los personajes.

Precisamente, Castañeda habló con Caracoltv.com y nos contó en exclusiva cuáles son algunos de sus talentos ocultos. Aunque fue complicado para él poder enumerar tres que fueran relevantes, lo cierto es que finalmente sorprendió con los que decidió revelar.

El actor aseguró que su talento para dormir supera los límites. Durante toda su vida ha sabido que es muy bueno haciendo esto, puede dormirse estando de pie, en cortes de escena y a veces no almuerza para poder hacerlo.

Publicidad

Cuando era niño se quedaba dormido mientras caminaba, esto hacía que se estrellara con las paredes, además, cuando iba en el transporte público lo invadía el sueño y en ocasiones caía al suelo.

“Yo creo que en este momento los médicos deben estar diciendo, eso no es un talento, es una enfermedad, espero que no, pero lo he tenido desde chiquito”: comentó.

Otro de sus talentos ocultos es que hace más o menos cinco años estudió quiropraxia y esto le ha dado un valor agregado, pues confesó que durante los rodajes casi siempre tiene a una fila de personas en la hora del almuerzo para que les ayude acomodar cuellos, espaldas, torceduras y otras lesiones.

Publicidad