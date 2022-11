May Vargas hace su propia versión de una canción interpretada por Amanda Miguel

May Vargas llega al escenario de La Descarga para demostrar nuevamente ante los televidentes de Caracol Televisión de qué está hecha. Con su interpretación del exitoso tema musical 'Él me mintió', de Amanda Miguel, D. Verdaguer y G. Caballo, la participante intenta convencer a Maía, Marbelle, Gusi y Santiago Cruz de su capacidad artística, pero no logra su cometido.

¿May Vargas pasa a la siguiente fase de La Descarga?

A pesar de que Marbelle le da la oportunidad de pasar al siguiente mentor, la participante no logra convencer a Gusi. Al finalizar, escucha atentamente las recomendaciones de los expertos, quienes le aseguran que muchas veces es mejor hacer menos, pues notaron que se esforzó demasiado por impactarlos y dejó de lado la importancia de ser orgánica en la tarima.

"Cuando empezaste, estaba muy confundida, no te sentí segura y hubo un momento en el que empezaste a sacar el carácter de tu voz y luego te me desbordaste, te di el voto de apoyo porque te quería escuchar más y sentía cosas bonitas en tu voz, pero te desbordaste y te fuiste de la canción, no solo en el tono, sino en la interpretación, en la intención, en la intensidad. Creo que quisiste mostrar más y me desubicaste", señala Marbelle en medio de la transmisión del capítulo.

Finalmente, May aprovecha para promocionar su música, pues a lo largo de su trayectoria artística ha destacado por representar el género popular, dándole de esta forma voz a aquellas personas que han sido víctimas de infidelidad.