Maía se goza toda la presentación de Yo Me Llamo Espinoza Paz: "pensé que venías ebrio"

Luego de recordar junto a Jessica Cediel cómo fue su paso por Yo Me Llamo, Óscar Toro, más conocido como el imitador de Espinoza Paz, se sube al escenario de La Descarga para poner a prueba sus habilidades y convencer a Marbelle, Maía, Gusi y Santiago Cruz de su talento; sin embargo, no logra pasar a la siguiente etapa de la producción de Caracol Televisión.

Durante la presentación, donde Toro interpreta 'Soltero feliz', de Isidro Chávez Espinoza, se logra ver cómo Maía disfruta de cada segundo; no obstante, al finalizar el show, se percata de que, contrario a lo que piensa, él no estaba ebrio, sino que estaba haciendo la fiel representación del artista original.

"Hermano qué disfrute, qué delicia verte gozar en el escenario. Para lo que es La Descarga a mí me faltó vocalmente mucho", señala Santiago Cruz, mientras el participante contesta: "No, el personaje canta ronco, canta con la voz como amanecido, cuando ya estás con tus tragos en la madrugada".

Ante la revelación, Maía no puede evitar la sorpresa y asegura: "yo pensé que venías ebrio, se los juro". Marbelle, por su parte, se apresura a preguntarle si en verdad nunca ha escuchado al cantante original, agregando que son muy parecidos, pero que también le hicieron falta algunos detalles para que se sientiera completamente atraída por su talento.

Finalmente, el participante agradece a los cuatro mentores por la oportunidad y abandona el escenario de La Descarga, no sin antes prometer que seguirá trabajando en su crecimiento profesional.

